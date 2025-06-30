Німеччина прагне допомагати Україні, аби вона мала можливість вести переговори з позиції сили.

Російський диктатор Володимир Путін знущається, коли говорить про "мир". Мир може настати лише тоді, коли агресія буде зупинена і з цією метою треба посилювати Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

"Ми хочемо допомагати Україні для того, щоб вона вела переговори з позиції сили. Коли сьогодні Путін говорить про мир - то це чиста насмішка і знущання. Його нібито готовність до переговорів є лише вивіскою. Він хоче захопити всю Україну і посіяти страх у Європі", - наголосив Вадефуль.

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Німецький міністр зауважив, що в останні тижні Путін ще більше посилив атаки на Україну.

За його словами, жорстокість Росії показує, що йдеться про напад на Україну як вільну демократію.

"Ви дуже мужньо чините опір. Путін бачить це і розраховує на те, що наша підтримка послабне, що наша увага переключиться на нові кризи... І тому, я кажу абсолютно чітко: щодо Німеччини Путіну це не вдасться. Ми непохитно стоїмо на боці України і будемо підтримувати вас доти, доки це необхідно", - підкреслив глава МЗС Німеччини.

Вадефуль додав: "Ми знаємо, що мир не настане, якщо відвернутися. Мир настає тоді, коли зупиняють агресію, а для цього вам, перш за все, треба мати змогу захиститися".

Він запевнив, що саме з цією метою Німеччини буде збільшувати підтримку України. Зокрема, цього року Німеччина запланувала виділити додаткові майже 2 млрд євро, які підуть на сучасні системи ППО, оснащення і боєприпаси. Усього запланована допомога від Німеччини зросте до 9 млрд євро на ці цілі.

"Лише тоді, коли Росія зрозуміє, що розрахунок на захоплення і капітуляцію потерпить крах - лише тоді з'явиться справжній шанс на переговори", - переконаний Вадефуль.

Також він сказав, що сьогодні обговорив з Сибігою шляхи посилення тиску на Росію.

"Ми будемо продовжувати працювати над цим і в ЄС, і у "Великій сімці". Ми будемо й надалі обмежувати можливість Путіна наповнювати військову казну через постачання нафти і газу. Ми прагнемо, при цьому, і у себе до більшої згуртованості та більшої швидкості, до більшої рішучості. Ми працюємо над цим в усіх форматах і майданчиках перемовин, навіть якщо це означає витрати для Німеччини. Ми даємо чітко зрозуміти - яку та необхідна ціна, яку треба заплатити, щоби підтримати Україну і захистити свободу в Європі", - сказав Вадефуль.

Допомога Німеччини

Німеччина розробила план постачання систем протиповітряної оборони Iris-T в Україну, розрахований на трирічний період. Україна розраховує на локалізацію виробництва цих систем.

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