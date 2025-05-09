Європейську делегацію очолює верховна представниця ЄС Кая Каллас.

Європейські міністри і дипломати у складі делегацій 35 держав та Ради Європи прибули сьогодні до Львова на День Європи.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України у Telegram. Зокрема, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітали главу європейської дипломатії Каю Каллас і європейських колег.

Візит розпочався зі вшанування на Личаківському кладовищі українських героїв, які пожертвували життям, захищаючи Україну від РФ.

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"Під час зустрічі ми обговорили подальші спільні зусилля для зміцнення України, посилення тиску на Росію та просування вступу України до ЄС", - повідомив Сибіга.

Глава МЗС України додав, що попереду дві важливі події - зустріч міністрів закордонних справ ЄС та засідання основної групи (Core Group) зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Як повідомив прем'єр Шмигаль у мережі X, у Львові відбулася насичена й дружня зустріч із верховна представницею ЄС Каллас.

"Важливо й символічно, що в День Європи, європейські партнери пліч-о-пліч з Україною. Обговорили широкий спектр питань, зокрема ситуацію на фронті та оборонні потреби. Вдячні за ініціативи щодо виділення 1 млрд євро для української оборонної промисловості та щодо збільшення військової підтримки у 2025 році", - наголосив Шмигаль.

За його словами, окремо обговорювалася тема посилення санкцій проти Росії.

"Розраховуємо, що 17-й пакет буде узгоджений і схвалений європейськими країнами якнайшвидше. Ми також розраховуємо на подальшу роботу в питанні конфіскації заморожених російських активів і їх спрямування на потреби України. Цінуємо солідарність ЄC з Україною в цей складний час", - відзначив Шмигаль.

Своєю чергою, Каллас у мережі X відзначила, що сьогодні європейці відзначають День Європи з Україною та її народом.

"Разом з міністрами закордонних справ ми виступаємо у єдності з Україною заради довготривалого миру. Заради майбутнього, у яке ми віримо", - повідомила Каллас.

Цікаво, що до Львова також прибув новий очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль. Це його перший візит до України на цій посаді. Він запевнив, що Німеччина залишатиметься серед держав, які надають Україні найбільшу підтримку.

"Ми робитимемо те, що необхідно, і робитимемо це стільки, скільки буде необхідно, доки Росія не усвідомить, що війна має закінчитися, що ми повинні сісти за стіл переговорів і що ми повинні дотримуватися режиму припинення вогню", – заявив Вадефуль.

Допомога Європи Україні

1 млрд євро виділять окремі європейські країни для розвитку оборонно-промислового комплексу України в рамках данської ініціативи.

Також очікується, що у Львові оголосять про остаточне політичне схвалення започаткуванню Трибуналу щодо воєнних злочинів.

В Євросоюзі мають намір схвалити 17-й пакет санкцій проти Росії 20 травня. Нові санкції мають бути "кусючими", та, серед іншого, включатимуть нові обмеження проти російського "тіньового флоту".

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