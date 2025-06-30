У Німеччині також сподіваються, що у другому півріччі 2025 року буде відкрито перший кластер переговорів про вступ України в ЄС.

Шлях України до членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) є безповоротним. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль сказав у Києві на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Дійсно, на саміті НАТО під час зустрічі міністрів закордонних я підкреслив те, що Україна знаходиться на безповоротному шляху до НАТО, і Німеччина підтверджує це рішення", – заявив Вадефуль.

Також, за його словами, це стосується прагнень України щодо наближення до Європейського Союзу.

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"Сподіваємося, що за час головування Данії [у другому півріччі 2025 року] може бути відкритий перший переговорний кластер [про вступ до ЄС]", – сказав міністр.

Він додав, що Німеччина налаштована оптимістично.

"Інколи сподівання видаються маленькими. Так, як це було під час возз'єднання Німеччини. Але вже скільки років як Німеччина єдина. Моя родина проживала в НДР і не вірила у те, що може статися навіть за тиждень до того, як Німеччина возз'єдналася. Тобто, якщо ми захищаємо свободу, то багато чого є можливим", – наголосив Вадефуль.

Своєю чергою, Зеленський подякував міністру за сигнал, "якого дуже давно, а може навіть ніколи, так не було чутно від німецької сторони".

"Під час саміту НАТО, під час засідання на рівні міністрів закордонних справ НАТО і міністра України, німецька сторона сказала, що вважає, що Україна має бути в Альянсі, і це в інтересах всієї Європи. Ми дуже раді відповідним сигналам підтримки", – відзначив Зеленський.

Шлях України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, у підсумковому комюніке саміту НАТО в Гаазі відображено, що Росія є "довгостроковою загрозою" для Альянсу. Проте в ньому немає згадки про майбутнє членство України в блоці.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте казав, що що шлях України до вступу в Альянс залишається "незворотнім".

Нагадаємо, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою наприкінці вересня 2022 року.

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