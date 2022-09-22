Генпрокурор сказав, що успіхи ЗСУ у контрнаступі щодня збільшують "обмінний фонд".

Україна пам’ятає про всіх, хто залишається в російському полоні, і працює над обміном "всіх на всіх".

Як повідомляється в Telegram Офісу генерального прокурора, про це генеральний прокурор Андрій Костін сказав, коментуючи повернення 215 українських військовослужбовців з російського полону.

Генпрокурор зазначив, що в обмін на життя та свободу своїх захисників Україна віддала кума Володимира Путіна, народного депутата України Віктора Медведчука, який підозрюється у державній зраді. Він додав, що досудове розслідування щодо підозрюваного завершено, свідчення задокументовані.

Відео дня

"Ми нікого не випускаємо на свободу, а передаємо з української тюрми у велику тюрму, яка називається Росія", - заявив Костін.

Він підкреслив, що разом із союзниками Україна працює над обміном "всіх на всіх", а успіхи ЗСУ у контрнаступі щодня збільшують "обмінний фонд". Зі свого боку, Офіс Генерального прокурора докладає максимум зусиль для повернення додому українських героїв.

Костін також запевнив, що без покарання не залишиться жоден воєнний злочин РФ.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня із російського полону вдалося звільнити 215 людей, серед яких 205 українців та 10 іноземців.

Офіцерам і командирам, полоненим з "Азовсталі", іноземцям загрожувала друга Оленівка або показове судилище й смертний вирок. Путін хотів шантажувати "азовцями" Україну, аби запустити процес перемовин і умовний "Мінськ-3".

Спочатку йшлося про обмін лише 50 захисників України, але Зеленському, Буданову та Єрмаку вдалося збільшити їхню чисельність до 200. Також цю роботу забезпечували керівники СБУ та МВС. У подальшому планується обмін всіх на всіх. Зараз цим питанням Україна займається разом з ООН та Ердоганом.

Вас також можуть зацікавити новини: