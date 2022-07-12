Глава Кремля хотів не тільки захопити українські землі, а й стерти українську ідентичність.

США вважають, що російській армії не вдалося здійснити стратегічні плани Путіна у війні проти України.

Про це під час брифінгу сказав радник з нацбезпеки Джейк Салліван, цитує Укрінформ.

Салліван нагадав, що глава Кремля хотів не тільки захопити українські землі, а й стерти українську ідентичність.

"Росія вже по суті провалила свої стратегічні цілі в Україні... Вони не досягли цього. Київ вистояв, Харків вистояв, Одеса вистояла, великі міста України на більшій території країни знаходяться в українських руках, їх мужньо і вміло захищають українські військові за підтримки Сполучених Штатів і союзників по НАТО, а також інших країн з усього світу", - зазначили в Білому домі.

Вашингтон упевнений, що Путіну не вдасться домогтися успіхів.

Хоча сили Росії останнім часом і змогли "дюйм за дюймом" просунутися на окремих ділянках на сході України, сказав Салліван, але ЗСУ змусили заплатити за це високу ціну. Так само росіяни платять і через санкції Заходу.

"Ми продовжимо працювати з українськими військовими і українським урядом над стратегією, яка врешті-решт досягне своїх цілей як на полі бою, так і за столом переговорів", - підкреслив Салліван.

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська і важких боїв за Сєвєродонецьк окупанти взяли нібито "оперативну паузу".

Російські війська хочуть встановити остаточний контроль над Луганщиною й оточити ЗСУ в Донецькій області. Проте, як зазначив глава Луганської ОВА, наразі спроби "дотиснути" область у противника безуспішні.

Водночас ворог продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах українських міст. Тоді як ЗСУ протягом останніх кількох днів атакували, за словами радника глави ОП Олексія Арестовича, близько 30 цілей - складів з боєприпасами окупантів на сході й півдні.

Станом на 11 липня у боях з ЗСУ знищено вже 37 400 окупантів і тисячі одиниць техніки.

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