РФ намагається зміцнити адміністративний контроль над окупованими територіями.

Російський президент Володимир Путін готує підґрунтя для анексії Харківської області.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

В цьому контексті експерти зауважують підписання Путіним указу, що спрощує процес отримання російського громадянства для всіх українців.

"Кремль продовжує ставити умови анексії українських територій за межами Донбасу... Закон раніше спрощував видачу паспортів в "ДНР" і "ЛНР", Херсонській і Запорізькій областях і може вказувати на намір Кремля анексувати інші території, такі як Харківська область", - вважають аналітики.

Разом з тим російське військово-політичне керівництво РФ намагається зміцнити адміністративний контроль над окупованими територіями, встановити умови для потенційної анексії цих територій Російською Федерацією.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня Путін спростив "паспортизацію" Херсонської та Запорізької областей за аналогом ОРДЛО. Документ вносить доповнення до указу Путіна від Квітня 2019 року, який передбачає незаконну видачу російських паспортів жителям окупованої Луганщини та Донеччини.

11 липня Путін підписав новий указ, що дозволяє всім громадянам України звертатися за російським громадянством у спрощеному порядку.

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська і важких боїв за Сєвєродонецьк окупанти взяли нібито "оперативну паузу".

Російські війська хочуть встановити остаточний контроль над Луганщиною й оточити ЗСУ в Донецькій області. Проте, як зазначив глава Луганської ОВА, наразі спроби "дотиснути" область у противника безуспішні.

Водночас ворог продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах українських міст. Тоді як ЗСУ протягом останніх кількох днів атакували, за словами радника глави ОП Олексія Арестовича, близько 30 цілей - складів з боєприпасами окупантів на сході й півдні.

Станом на 11 липня у боях з ЗСУ знищено вже 37 400 окупантів і тисячі одиниць техніки.

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