Увечері, 11 липня, був знищений ще один склад ворога в Новій Каховці.

Збройні сили України знищили понад півсотні російських окупантів за результатами виконання ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ вогневих завдань протягом 11 липня.

Про це йдеться у нічному зведенні ОК Південь у Facebook.

Також у командуванні звітують про знищену техніку росіян.

"За результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 5️2️ рашисти, гаубицю "Мста-Б", міномет, 7️ одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад з боєприпасами в Новій Каховці", - йдеться у повідомленні командування.

Крім того, штурмовиками ЗСУ завдано три авіаційних удари по складах боєприпасів на Миколаївщині, в районах Снігурівки та Любимівки.

Гелікоптерами - по опорному пункту противника в районі Правдиного та по ворожих позиціях навколо Олександрівки.

Втрати противника за ударами авіації уточнюються.

Що сталося

Увечері, 11 липня, на складах БК окупантів у Новій Каховці прогриміла серія вибухів. Тамтешні мешканці заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок влучання ракет.

Пізніше цю інформацію підтвердили прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Російські ЗМІ пишуть, що ЗСУ ракетами далекобійної РСЗВ HIMARS знищили нібито склад з "селітрою". При цьому пропагандисти стверджують, що удар був завданий по житловому кварталу.

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