На Бахмутському напрямку окупанти завдали авіаударів літаками штурмової авіації Су-25 поблизу Покровського та Яковлівки.

Російські окупанти намагаються встановити остаточний контроль над Луганською областю та оточити угруповання Сил оборони в Донецькій області.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 щодо російського вторгнення.

"Основні зусилля противник зосереджує на встановленні остаточного контролю над Луганською областю, спробах оточення угруповання Сил оборони у Донецькій області, утриманні сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом та блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі", - поінформували у Генштабі.

Водночас на Сіверському напрямку підрозділи супротивника продовжують перебувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей та демонструвати свою присутність застосуванням артилерії. Так, ворог обстріляв райони Карповичів та Миколаївки Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку окупанти зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування українських військ до державного кордону.

Ворог здійснював обстріли зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах населених пунктів Харків, Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Коробочкине, Слатине, Прудянка, Нове, Рубіжне, Благодатне, Кутузівка, Золочів, Черкаські Тишки, Перемога, Питомник та Руська Лозова.

Крім того, окупанти завдали ударів з озброєння вертольотів Ка-52 неподалік Леб'яжого, Верхнього Салтова та Прудянки. Біля останнього вели повітряну розвідку безпілотником.

На Краматорському напрямку активних дій підрозділи противника не вели. Обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Званівка, Виїмка та Івано-Дар'ївка. Авіаудари зафіксовано неподалік Серебрянки, Івано-Дар'ївки та Спірного.

На Бахмутському напрямку окупанти стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в райони Часового Яру, Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки, Кодеми та Нью-Йорка.

"Завдали авіаударів літаками штурмової авіації Су-25 поблизу Покровського та Яковлівки", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли з артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Невельське, Мар'їнка, Срібне, Новомихайлівка, Володимирівка, Павлівка, Вугледар, Перебудова, Велика Новосілка, Времівка, Новосілка, Білогір'я, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Загірне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Жереб'янки та Кам’янське. Авіаударів завдано поблизу Шевченко та Золотої Ниви.

"Знову, можна вже сказати традиційно, наші воїни змусили тікати ворога, коли той спробував наступати у напрямку Мар'їнки", - зауважили у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку супротивник намагається утримати зайняті рубежі та не допустити наступу Сил оборони України. Продовжує вогневий вплив для сковування дій українських військ.

Обстріли зі ствольної та реактивної артилерії фіксувалися в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Кар'єрне, Біла Криниця, Зелений Гай, Калинівка, Білогірка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Партизанське, Благодатне, Котляреве, Шевченкове, Зоря, Посад-Покровське, Українка та Прибузьке.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у підрозділах окупантів все частіше фіксуються випадки дезертирства та непокори.

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