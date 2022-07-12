Увечері, 11 липня, був знищений ще один склад ворога в Новій Каховці.

Українські бійці протягом останніх кількох діб завдали близько 30 ударів по російських складах боєприпасів з американських РСЗВ HIMARS, що різко змінило хід боїв на нашу користь.

Про це в інтерв'ю Фейгіну розповів радник глави ОП Олексій Арестович.

"Обнесені кілька найбільших складів боєприпасів в Новій Каховці, просто дуже хороший склад. Там командний пункт накрили разом з батарейними ППО, які зберігалися разом зі складами боєприпасів. Чорнобаївка 26-та трапилася за цей час. І там теж постраждали офіцери", - поділився Арестович.

Він додав, що "Херсонську область полірують в нуль": "І по самому Херсону завдають дуже точкові удари, від яких не страждають мирні жителі, а місця розташування російських військ страждають масово".

І це показує, пояснив Арестович, як може пройти наше звільнення інших міст.

На питання, чи можуть страждати цивільні об'єкти, радник глави ОП підкреслив, що ракети РСЗВ HIMARS високоточні.

"З HIMARS таке не проходить. Ті місця, які вони (росіяни) займали, були посеред цивільних об'єктів. Жоден цивільний не постраждав. У HIMARS кругове ймовірне 3 - 3,5 м... Досі не відзначений жоден потерпілий цивільний. Принаймні, мені не відомі такі факти, що показує, наскільки точна, потужна і ефективна ця зброя", - сказав він.

За словами Арестовича, ЗСУ вже завдали близько 30 ударів по складах БК окупантів протягом кількох діб.

"Це зброя, якій неможливо протистояти. Будь-яке розосередження погіршує (логістику) російських військ. Якби HIMARS не відпрацювали б, то наступ у напрямку північніше і південніше Бахмута був би набагато сильнішим... HIMARS змінили правила на полі бою на нашу користь", - пояснив Арестович.

Що сталося

Увечері, 11 липня, на складах БК окупантів у Новій Каховці прогриміла серія вибухів. Тамтешні мешканці заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок влучання ракет.

Пізніше цю інформацію підтвердили прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Російські ЗМІ пишуть, що ЗСУ ракетами далекобійної РСЗВ HIMARS знищили нібито склад з "селітрою". При цьому пропагандисти стверджують, що удар був завданий по житловому кварталу.

Про втрати окупантів поки невідомо.

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