Позовна заява стосується відшкодування збитків банку "Фінанси та Кредит" та його кредиторам.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов проти колишнього народного депутата України, колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" , який був виведений з ринку, Костянтина Жеваго.

Як зазначається в повідомленні Фонду позовна заява стосується відшкодування збитків банку та його кредиторам. Заяву подано до Господарського суду Києва. Сума позову становить 46 млрд. грн.

Зазначається, що черговий крок для захисту кредиторів банку став можливим в тому числі завдяки отриманим документам та доказам, зібраним під час підготовки і розгляду Високим Судом Англії та Уельсу справи за позовом фонду проти власника банку.

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У цій справі суд дійшов висновку, що він не має юрисдикції для розгляду справи через потребу застосування українського законодавства, утім визнав наявність достатніх підстав для всесвітнього арешту активів Жеваго і отримав його письмове зобов’язання не ухилятись від участі у судовому процесі в Україні.

"Ми отримали фінальні висновки від лондонських юристів влітку цього року і почали готуватись до процесу в Україні. У нас міцна доказова база – понад 7000 оригіналів і копій документів-листів, описів схем і матеріалів кредитних справ загальним обсягом близько 300 тисяч сторінок", - зазначив заступник директора-розпорядника ФГВФО Віктор Новіков.

У фонді зазначили, що головною причиною неплатоспроможності банку та нестачі коштів для повного розрахунку з його кредиторами стали значні збитки від схемного виведення коштів шляхом кредитування пов’язаних з власником банку компаній. Ці компанії не повернули отримані кредити та у більшості виявились неплатоспроможними.

"Фактично вдалось встановити, що у схемах виведення коштів (заподіяння шкоди), окрім банку були задіяні пов’язані компанії-позичальники, майнові поручителі та нерезиденти-постачальники товарів, і всі ці юридичні особи, включно з банком, контролювались в кінцевому підсумку Жеваго", - наголосили у ФГВФО.

Зазначається, що через систематичне кредитування пов’язаних з Жеваго позичальників та перерахування коштів належним йому ж компаніям-нерезидентам за фіктивними контрактами з банку було виведено понад 223,1 млн дол. та 18,4 млн євро. Вигодонабувач у цій схемі – безпосередньо Жеваго. Загальний розмір заподіяних банку збитків від кредитування пов’язаних з його власником компаній становить майже 46 млрд грн.

Справа Костянтина Жеваго:

Костянтин Жеваго - народний депутат III-VIII скликань і колишній власник банку "Фінанси та Кредит". У 2015 році Нацбанк України визнав цю фінансову установу неплатоспроможною, ліцензія Банку була відкликана, розпочато процедуру ліквідації. Через три роки Фонд гарантування вкладів заявив, що перед банкрутством з банку Жеваго незаконно вивели майже 5 млрд гривень.

У вересні 2019 року ДБР повідомило екс-нардепу про підозру в організації розтрати грошей фінустанови. Сам Жеваго стверджував, що махінації без його відома проводили тодішні менеджери банку, але на допити в ДБР не з'являвся. 9 жовтня 2019 року повідомлялося, що Жеваго оголошений у розшук. У листопаді 2019 року тодішній директор ДБР Роман Труба заявив, що Жеваго виїхав з України в одну з країн Європи. ЗМІ повідомляли, що йдеться про Швейцарію.

У червні 2020-го року суд дозволив заарештувати бізнесмена. 15 липня 2021 року в ДБР повідомили, що Інтерпол оголосив Жеваго в міжнародний розшук.

У серпні 2022 року ЗМІ встановили, що Жеваго в Монако. Його помітили на його власній яхті "Z".

27 грудня 2022 року на елітному курорті в Куршевелі (Франція) екс-нардепа затримали. Зараз готуються документи для екстрадиції.

30 грудня 2022 року Жеваго вийшов з Ради директорів Ferrexpo.

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