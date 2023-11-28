Сторона звинувачення вважає, що на сьогоднішній момент м'якіші заходи не зможуть запобігти наявним ризикам.

Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року з альтернативною визначення застави 3 млрд 712 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, ухвалу суду оголосила суддя Оксана Хадріна. "Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича в межах досудового розслідування до 26 січня 2024 року", - повідомила суддя.

Також визначено заставу у розмірі 3 млрд 712 тис. грн.

Попередній строк тримання під вартою спливав 2 грудня 2023 року.

Прокурор Офісу генерального прокурора Сергій Дем'янчук, який представляє сторону обвинувачення, вважає, що на сьогоднішній момент більш м'які заходи не зможуть запобігти наявним ризикам.

Сторона обвинувачення відстоює позицію, що до цих ризиків відноситься можливість переховування від органів досудового розслідування та суду. Дем'янчук вважає, що є підстави вважати, що Коломойський "може планувати втечу з метою уникнення кримінальної відповідальності".

Також прокурор вважає, що на сьогодні Коломойський "фактично втратив соціальний зв'язок з державою Україна", бо не є громадянином України, а є громадянином Кіпру та Ізраїля.

Крім того, прокурор вважає, що існує ризик знищення або спотворення речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального порушення.

Ще Дем'янчук назвав існування ризику незаконного впливу на свідків та іншого підозрюваного у даному кримінальному провадженні - екскерівника столичної філії "Приватбанку" Сергія Волкова.

Дем'янчук переконаний, що встановлений розмір застави у 3 млрд 712 тис. грн може забезпечити виконання процесуальних обов'язків Коломойським.

Позиція адвокатів Коломойського

Сторона захисту Коломойського зверталася до суду з проханням відмовити у задоволенні клопотання прокуратури у повному обсязі.

Адвокат Олег Пушкар наголосив, що від сторони обвинувачення немає жодного підтвердження обґрунтованості підозри. Він зазначив, що сторона обвинувачення не додала до матеріалів справи жодного нового документа, у тому числі жодного фінансового документа, який би підтверджував завдання збитків "Приватбанку".

"Якщо зважати на об'єктивність досудового розслідування і необхідність отримувати якісь докази, тих, які виправдовують також підозрюваного, то я вважаю, що сторона обвинувачення жодним чином навіть не намагається щось робити, а навіть навмисно робить те, щоб правда у нас, як тільки можливо, не вилазила як кажуть, зверху", - сказав Пушкар.

Також захисник підкреслив, що у матеріалах кримінального провадження спостерігається відсутність події і складу злочину.

Пушкар зазначив, що жодних ризиків для спотворення документів, переховування від слідства чи впливу на свідків немає. Сторона захисту зацікавлена у якомога швидшому виклику і допиті усіх свідків для отримання правдивих показів, бо наразі допитано лише трьох свідків.

Адвокат Олександр Лисак зазначив, що Коломойський з 2019 року перебуває в Україні і під час активних бойових дій знаходився в Україні та не мав наміру перешкоджати чи переховуватися від слідства, тому такий ризик неактуальний. Також, як зауважив захисник, "Приватбанк" з 2016 року перебуває у державній власності, тому Коломойський не може впливати на цю установу або її керівництво.

Адвокат В'ячеслав Краглевич у своєму виступі акцентував увагу на тому, що визначено непомірний розмір застави, що "фактично є мірою покарання", що є недопустимим згідно з практикою Європейського суду з прав людини. Він сказав, що прогресу у кримінальному провадженні не спостерігається, а для продовження необхідності тримання під вартою не долучено жодного нового доказу. Захисник вважає, що прокуратура мала би просити менший розмір застави.

Краглевич додав, що сторона захисту неодноразово звертається до сторони обвинувачення забезпечити належним чином медичний огляд Коломойського. Станом на зараз не надано висновку, чи може за станом здоров'я Коломойський перебувати в умовах слідчого ізолятора, чи не може.

Бізнесмен Ігор Коломойський зазначив, що деяких з допитаних свідків треба знову допитати, аби з'ясувати, чи не введено слідство в оману. Він вважає, що якби перебував на волі, а не в слідчому ізоляторі, то можна було би набагато швидше з'ясувати усі моменти, які цікавлять слідство.

Він сказав, що не має можливості внести заставу у 3 млрд 712 тис. грн.

Справа Коломойського: що відомо

Бізнесменові Ігорю Коломойському у вересні повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави збільшено до 3,9 млрд грн).

16 листопада Апеляційний суд залишив українського бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 2 грудня. Того ж дня колегія суддів Київського апеляційного суду зменшила суму застави для бізнесмена на 891 млн грн.

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