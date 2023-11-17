Тепер сума застави становить близько 3 млрд 700 тис гривень.

Колегія суддів Київського апеляційного суду 16 листопада зменшила суму застави для бізнесмена Ігоря Коломойського на 891 мільйон гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав адвокат Олександр Лисак.

"Вчора було судове засідання. Ми отримали вчора судове рішення. Ви пам'ятаєте, що суд частково задовольнив нашу апеляційну скаргу. Я хочу сказати, що суд зменшив заставу на 891 мільйон гривень", - наголосив Лисак.

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Адвокат вважає, що таким рішенням суд врахував практику Європейського суду з прав людини, що в разі не внесення застави, її можна констатувати як непомірний розмір, і суд має зменшувати її розмір.

Також він додав, що запобіжний захід - це не вирок, і з врахуванням того, що Коломойський перебуває під вартою третій місяць, можливі ризики, через які обрано запобіжний захід, зменшуються.

Справа Коломойского - останні новини

16 листопада Апеляційний суд залишив українського бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою. Він залишиться під арештом до 2 грудня.

Порадившись та дослідивши матеріали справи, колегія суддів ухвалила відмовити у задоволенні клопотань поручителів та залишити Коломойського під вартою із можливістю внесення застави у близько 3 млрд 700 тис грн до 2 грудня. Таким чином, сума попередньої застави, яка складала 3,9 млрд грн, була зменшена.

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