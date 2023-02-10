Поки що не відомо, що відповів Орбан на запрошення Зеленського.

У Брюсселі під час саміту лідерів ЄС президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і запросив його з візитом в Україну.

Про це повідомило угорське видання Népszava з посиланням на джерела, знайомі зі змістом діалогу політиків. Джерела повідомили, що на саміті глави держав і урядів поділилися на чотири групи для переговорів з українським президентом. Орбан проводив зустріч з Зеленським разом з лідерами Болгарії, Кіпру, Греції, Хорватії, Австрії та Словенії.

Орбан і Зеленський потисли один одному руку – фото цього угорський прем’єр виклав у себе в соцмережі.

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Як стверджує видання з посиланням на джерела, в ході діалогу український президент запросив Орбана відвідати Київ, але чи прийняв угорський політик запрошення невідомо.

За інформацією джерел видання, головною темою обговорення на півгодинній зустрічі восьми лідерів стало постачання зброї. Зеленський почав з переліку потрібної ЗСУ зброї. При цьому канцлер Австрії та прем'єр Угорщини поспішили заявити, що не зможуть виконати прохання Зеленського.

Ставлення Угорщини до України

Уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном постійно робить скандальні заяви з приводу України. З моменту початку війни сам Орбан досить чітко проявив свою антиукраїнську позицію.

Крім того, Будапешт неодноразово перешкоджав введенню європейських санкцій проти Кремля. В результаті у Будапешта виникли проблеми з фінансуванням від ЄС. 30 листопада 2022 року стало відомо, що Угорщина не отримає 7,2 млрд євро, поки уряд Орбана не проведе судові та анткорупційні реформи.

Також Угорщина відмовилася допомагати Україні зброєю і заборонила провезення по своїй території зброї для України.

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