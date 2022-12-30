Кулеба розкритикував політику угорського прем'єра, який веде свої власні ігри.

Україна стала заручницею в боротьбі угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана за заморожені Євросоюзом гроші його країні.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню POLITICO. Відзначається, що український міністр розкритикував прем'єра Угорщини, який використовував фіндопомогу Україні в якості важеля впливу.

Нагадаємо, 12 грудня Євросоюз пішов на договір з Угорщиною, щоб подолати вето Будапешта на пакет допомоги Україні в розмірі 18 млрд євро. Згідно з угодою на вимогу Орбана ЄС погодився скоротити заморожену суму з 7,5 до 6,3 млрд євро.

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"Угорщина веде свою власну гру, - сказав Кулеба. "Вона взяла Україну в заручники через боротьбу за гроші, які, на її думку, їм винні".

При цьому Кулеба зазначив, що є і позитивна сторона того, що сприймалося як перемога Орбана над іншими членами Євросоюзу.

"Хороша новина полягає в тому, що Єврокомісія знайшла спосіб зробити цю фінансову допомогу Україні можливою без забезпечення голосування Угорщини, так що тепер ми знаємо, що для критичних випадків є рішення", - пояснив він.

Як зазначив міністр, Україна очікує отримати перший транш з цього пакету допомоги в наступному місяці, але чим швидше, тим краще, додав він

"Ми цінуємо всю допомогу, яку отримуємо, але час завжди є проблемою. Коли воюєш, все потрібно ще на вчора", — сказав міністр.

Ставлення Угорщини до України

Уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном потоянно робить скандальні заяви з приводу України. З моменту початку війни сам Орбан досить чітко проявив свою антиукраїнську позицію.

Крім того, Будапешт неодноразово перешкоджав введенню європейських санкцій проти Москви, надання військової допомоги Україні, а також транзиту озброєння для української армії.

Також сам Орбан неодноразово потрапляв у міжнародні скандали, демонструючи територіальні претензії до своїх сусідів.

В результаті у Будапешта виникли проблеми з фінансуванням від ЄС. 30 листопада стало відомо, що Угорщина не отримає 7,2 мільярда євро, поки уряд Орбана не проведе судові та анткорупційні.

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