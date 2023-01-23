Він висловив впевненість, що Угорщині не вдасться блокувати всі рішення ЄС щодо України.

Угорщина не зможе постійно шантажувати всі країни-члени Євросоюзу своїм правом вето у спільних рішеннях, в тому числі й тих, які стосуються України.

Таку думку висловив Посол України при Євросоюзі Всеволод Ченцов в інтерв’ю "Європейській правді". Як зазначив Ченцов, влада Угорщини не зможе заблокувати, як планує, виділення додаткової військової допомоги для України і в ЄС знайдуть способи ухвалити це рішення. Це відбудеться, тому що можливість Будапешта застосовувати право вето не є необмежена.

"Угорщина намагається захищати свої інтереси, але часто намагається це робити за рахунок інших, у тому числі України, і Україна стає заручницею цих складних ситуацій всередині ЄС. Чи є у них можливість все блокувати? Це завжди баланс. Якщо ти переходиш певні червоні лінії, тебе перестають сприймати і ти опиняєшся в ізоляції", - пояснив дипломат.

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На його думку, Угорщина не зможе без серйозних аргументів блокувати подальші європейські санкції проти РФ.

"В Угорщини немає реальних аргументів, чому вони виступають проти продовження таких санкцій. Аргумент "не хочу" у ЄС не працює. Держава має довести, чому таке рішення є важливим не тільки для неї, а й для всього ЄС, аргументувати його і здобути більшість. Я вважаю, що це приречено на поразку", - сказав Ченцов.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Риторика прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана спрямована на підтримку Росії. Він неодноразово закликав відмовитися від санкцій проти РФ через напад на Україну.

На думку експертів, за останні 10 років Угорщина стала залежна від Росії, а уряд фактично втратив суверенітет у питаннях міжнародної політики оскільки Будапешт продався РФ за дешеві газ і нафту.

При цьому Орбан публічно заявив, що Україна не зможе перемогти РФ навіть з підтримкою країн Північноатлантичного альянсу.

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