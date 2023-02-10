На уламку російського літака було послання від українських воїнів.

У четвер, 9 лютого 2023 року, в рамках своєї поїздки до Броюсселя президент України Володимир Зеленський зустрівся із королем Бельгії Філіпом І. Він передав королю уламок збитого російського літака.

Як повідомила прес-служба бельгійського королівського палацу у Facebook, до зустрічі також приєднався прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

Зазначається, що президент Зеленський передав королю Бельгії фрагмент збитого в Україні російського літака Су-25. Українські льотчики залишили на ньому своє послання. На уламку написано: "Разом ми переможемо".

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Війна в Україні: підтримка Бельгії

Наприкінці січня 2023 року Уряд Бельгії ухвалив рішення про пакет оборонної підтримки для України, що підсилить нашу протиповітряну оборону. Міністр оборони Бельгії Людевін Дедондер повідомила, що до пакету допомоги входять ракети для ППО, протитанкові ракети, кулемети, гранати, боєприпаси та броньовані джипи.

Крім того, Бельгія може поставити Україні танки Leopard 1, раніше зняті з озброєння і продані приватному підприємцю. Зараз ідуть переговори про викуп їх назад.

Водночас прем'єр-міністр країни Олександр де Кроо заявив, що Бельгія не може передати Україні свої винищувачі, оскільки літаки потрібні їй самій.

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