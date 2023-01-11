Очолить делегацію президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Євросоюз проведе заплановані консультації на найвищому рівні з українською стороною в Києві, щоб ще раз показати підтримку з боку західних партнерів.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що зустріч членів Консультативної групи з урядом у Києві відбудеться на початку лютого, повідомив представник Єврокомісії виданню POLITICO.

За його словами, ідею провести консультації саме в Києві запропонуав комісар з навколишнього середовища Віргініюс Сінкявічюс. До Києва приїдуть приблизно "10-15 уповноважених", які працюють з українськими документами - від торгівлі до цифрової сфери.

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Мета візиту полягає в "подальшому поглибленні відносин" і прояві солідарності. "Це визнання прогресу, якого Україна домагається на шляху до Європи", - сказав чиновник.

В Україну приїдуть відразу кілька провідних єврокомісарів з ключових для обох сторін сфер співпраці.

Як зазначило видання, очолить делегацію президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Разом з нею приїдуть глава з торгівлі ЄС Валдіс Домбровскіс, комісар з економіки Паоло Джентілоні, глава зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель, комісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон, комісар з бюджету Йоханнес Хан, Янез Ленарчич, який відповідає за кризове управління і гуманітарну допомогу, комісар з фінансових послуг Мейрід Макгіннесс, Віра Юрова і Дідьє Рейндерс, які займаються заморожуванням і конфіскацією російських активів, комісари Франс Тіммерманс і Кадрі Сімсон, які допомогли підключити Україну до електромережі ЄС та інші єврокомісари.

Україна і Євросоюз

У Києві 3 лютого 2023 року відбудеться 24-й саміт Україна-Євросоюз. Попередній також проходив у Києві 12 жовтня 2021 року.

21 жовтня 2022 року президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна в 2023 році може розраховувати на отримання 18 млрд євро для задоволення основних потреб. 25 жовтня глава Єврокомісії уточнила, що ЄС протягом війни щомісяця виділятиме Україні до 1,5 млрд євро для покриття дефіциту держбюджету.

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