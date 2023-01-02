Під час телефонної розмови президент України і голова Єврокомісії домовились активізувати підготовчу роботу для проведення саміту.

У Києві 3 лютого відбудеться 24-й саміт Україна-Європейський Союз.

"Співрозмовники обговорили очікувані результати чергового саміту Україна–ЄС, який відбудеться 3 лютого цього року в Києві, і домовилися активізувати підготовчу роботу", - йдеться у повідомленні прес-служби президента України Володимира Зеленського після розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн

Окремо сказано, що Зеленський і фон дер Ляєн домовилися про підтримку динаміки співпраці між Україною та ЄС у новому році.

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Також глава держави поінформував очільницю Єврокомісії про ситуацію на полі бою та наслідки регулярних російських обстрілів ракетами й дронами цивільної інфраструктури української держави.

"Президент Європейської комісії запевнила у незмінній солідарності з Україною та наголосила, що Євросоюз стоятиме пліч-о-пліч із нашою державою у боротьбі з агресором й у 2023 році, до перемоги України. Співрозмовники обговорили шляхи подальшого зміцнення потужності Збройних Сил України шляхом постачання відповідної зброї", - йдеться у повідомленні.

Саміт Україна-ЄС - що відомо

12 жовтня 2021 року у Києві відбувся 23-й саміт Україна-ЄС. За його підсумками, фон дер Ляєн перелічила три напрямки, які наблизять Україну до перспективи членства в Євросоюзі. Зокрема, йшлося про втілення реформ, поступову економічну інтеграцію та поглиблення політичної асоціації , а також повне впровадження глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі.

Під час саміту Україна та Європейський Союз підписали угоду про спільний авіаційний простір, яка сприятиме здешевленню авіаквитків.

У спільній заяві саміту було сказано, що Євросоюз підтвердив підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

***Проведення самітів Україна–ЄС здійснюється на підставі статті 5 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, відповідно до якої "сторони проводять регулярні засідання в рамках політичного діалогу на рівні самітів".

Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської Ради та президента Європейської Комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

Зустрічі у рамках самітів надають сторонам можливість на найвищому рівні підбити підсумки співробітництва між Україною та ЄС за рік, що минув, визначити пріоритети взаємодії на найближче майбутнє, обговорити розвиток ситуації в Україні та Європейському Союзі, а також узгодити позиції щодо актуальних міжнародних питань.

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