Це в цілому складе близько 18 млрд євро в 2023 році.

Європейський Союз протягом війни щомісяця виділятиме Україні до 1,5 млрд євро для фінансування дефіциту державного бюджету.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн на відкритті міжнародної конференції з питань відновлення України, яка проходить у Берліні.

Вона нагадала, що Україна з початку 2022 року вже отримала від Європейського Союзу понад 19 млрд євро фінансової допомоги, не рахуючи військових поставок, але цього недостатньо.

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"За даними міжнародних фінансових організацій та України, щомісяця необхідно від 3 млрд до 5 млрд євро тільки на покриття поточних витрат. Надійна підтримка необхідна від Європейського Союзу, наших друзів з США та міжнародних фінансових інститутів. Я вірю, що буде вірно, якщо Європейський Союз візьме на себе справедливу частку. І я працюю з країнами-членами, щоб ЄС підтримав Україну сумою до 1,5 млрд євро щомісяця протягом війни, що в цілому складе близько 18 млрд євро у 2023 році", – сказала Урсула фон дер Ляйєн.

Дефіцит держбюджету:

Кабінет міністрів планує покривати дефіцит державного бюджету України у 2023 році за рахунок Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, дефіцит держбюджету у 2023 році складе близько 38 млрд доларів. Він назвав три джерела цього додаткового фінансування дефіциту бюджету від партнерів: макрофінанс від ЄС у розмірі 12 млрд доларів, тобто, мільярд щомісяця; 12 млрд доларів від МВФ, який він повинен надати на наступний рік; і щомісяця по 1,5 млрд доларів від Сполучених Штатів. В цілому це 3,5 млрд щомісяця, які можуть повністю перекрити дефіцит держбюджету України.

Допомога Україні під час війни:

19 липня 2022 року Європейський союз підписав меморандум про транш для України на 1 мільярд євро. 6 серпня стало відомо про те, що в ЄС розробили новий проект обіцяної фінансової допомоги.

У серпні Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро в рамках великого пакету допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 мільярдів євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 мільйонів євро, які підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів. Їх український уряд отримав 28 вересня

1 жовтня стало відомо про те, що Світовий банк додатково виділить Україні 530 мільйонів доларів.

4 жовтня стало відомо про те, що Міжнародна фінансова корпорація надасть Україні 25 мільйонів євро на ремонт муніципальних будівель для розміщення в них внутрішньо переміщених осіб.

Також 4 жовтня прес-служба Міністерства фінансів повідомила про те, що Україна отримає від Світового банку додаткове фінансування на 529,9 мільйона доларів для нагальних потреб.

Станом на 18 жовтня Світовий банк мобілізував для України майже 13 мільярдів доларів екстреного фінансування, в тому числі й в зобов'язаннях і гарантіях донорів. З цієї суми 11 мільярдів доларів вже виділені в повному обсязі. Також 18 жовтня в Україну надійшли 2 мільярди євро допомоги від ЄС.

21 жовтня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна наступного року може розраховувати на отримання 18 мільярдів євро для задоволення основних потреб.

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