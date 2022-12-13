Олег Ніколенко зазначив, що всього прийшло 28 пакетів.

Дипломатичні установи України в європейських країнах отримали 28 закривавлених посилок. Правоохоронці займаються розслідуванням і вже є зрушення.

"Слідство триває на декількох рівнях одночасно. Якщо ми говоримо безпосередньо про "криваві пакети", то їх вже зафіксовано 28 в різних європейських країнах. Ведеться слідство на рівні країн, де були виявлені подібні конверти. Також триває слідство на рівні компетентних органів в Україні. І також ведеться розслідування в Німеччині, звідки адреса, що знаходиться на конвертах", - розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в ефірі телемарафону.

За його словами, у справах вже є певні зрушення, але подробиці не розголошуються, поки триває слідство.

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Криваві посилки - що відомо

1 грудня в три дипустанови України прийшли листи, просочені червоною рідиною. 2 грудня в українські посольства в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії та Італії також прийшли закривавлені посилки з очима тварин. Пізніше такі ж посилки отримали в дипустановах в Неаполі, Кракові та Брно. 5 грудня іспанська поліція вилучила ще три криваві конверти.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ворогів розслабитися і не витрачати час на пасилки з вибухівкою та очима тварин, бо це українців не злякає.

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