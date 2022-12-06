Голова МЗС України наголошує, що ворогам не вдасться залякати чи зупинити Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ворогів України розслабитися й не витрачати час на надсилання пакунків з вибухівкою та закривавлених конвертів з очима тварин тощо в українські посольства і консульства, бо це Україну не залякає.

Голова МЗС під час онлайн-брифінгу нагадав, що проти українських посольств і консульств була розгорнута кампанія терору і залякування і, зокрема, в Мадриді в українське посольство було відправлено пакунок з вибухівкою, а в інших столицях - закривавлені листи з очима тварин.

"Можу лише повторити для усіх ворогів української дипломатії та України: вам не вдасться злякати чи зупинити нас. Ми єдина команда українських дипломатів і ми продовжуємо працювати на захист України та наближення нашої перемоги", - сказав Кулеба.

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Також міністр повідомив, що є нові випадки надсилання до українських посольств небезпечних пакунків.

"Сьогодні додалися наше посольство в Румунії та посольство України в Данії... Всім, хто продовжує надсилати ці пакунки і тероризувати наші посольства – прошу розслабитися і не витрачати свій час та гроші на поштові марки. Нічого ви цим не досягнете", - наголосив Кулеба.

Погрози посольствам України

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада у посольстві України в Іспанії в руках коменданта під час огляду вибухнув конверт. Співробітник посольства дістав незначні поранення і був госпіталізований, загроз його життю немає. Решта співробітників установи не постраждали.

За кілька годин після того, як в українському посольстві в Мадриді вибухнув лист, подібний пакет отримала в Сарагосі компанія-виробник реактивних систем залпового вогню C-90, які надає Іспанія Україні.

1 грудня стало відомо, що у трьох посольствах України за кордоном отримали листи, просякнуті червоною рідиною.

Станом на 2 грудня до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії та Італії надійшли закривавлені пакунки з очима тварин. Також такі пакунки надійшли до генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також консульства в Брно.

5 грудня стало відомо, що поліція Іспанії вилучила ще три закривавлені конверти з очима тварин, адресовані українським дипломатичним установам у цій країні.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що за вибухом на території українського посольства в Мадриді та небезпечними листами, які розсилають в Іспанії, стоїть Російська Федерація.

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