Ці конверти були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі.

Поліція Іспанії вилучила три закривавлені конверти з очима тварин, адресовані українським дипломатичним установам у цій країні.

"Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти з, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі", - повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, розпочато слідчі дії.

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"Загалом вже маємо 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах", - розповів він.

Ніколенко нагадав слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, що українських дипломатів не залякати і не зламати.

"Ми будемо і надалі ефективно працювати на захист України від ворога та нашу перемогу", - додав він.

Погрози українським дипломатам

30 листопада у посольстві України в Іспанії в руках коменданта під час огляду вибухнув конверт. Співробітник посольства дістав незначні поранення і був госпіталізований, загроз його життю немає. Решта співробітників установи не постраждали.

Також стало відомо, що за кілька годин після того, як в українському посольстві в Мадриді вибухнув лист, подібний пакет отримала компанія в Сарагосі - на північному сході Іспанії - виробник реактивних систем залпового вогню C-90, які надає Іспанія Україні.

1 грудня стало відомо, що у трьох посольствах України за кордоном отримали листи, просякнуті червоною рідиною.

Станом на 2 грудня до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії та Італії надійшли закривавлені пакунки з очима тварин. Також такі пакунки надійшли до генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також консульства в Брно.

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