Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розцінює такі інциденти як залякування українських дипломатів.

У трьох посольствах України за кордоном отримали листи, просякнуті червоною рідиною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, що три посольства України за кордоном отримали листи з якоюсь речовиною.

"Вже не два, а три посольства України отримали листи. Всередині конвертів була символічна загроза, передана Україні: всі конверти на момент їх отримання були просякнуті червоною рідиною", - сказав міністр.

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Він додав, що невдовзі МЗС виступить із заявою з цього приводу.

"Ми скоро вийдемо із заявою, а зараз ми аналізуємо, що сталося. Але це однозначно є залякування України та українських дипломатів", - наголосив Кулеба.

Атаки на українські посольства

30 листопада у Посольстві України в Іспанії в руках коменданта під час огляду вибухнув конверт. Співробітник посольства отримав незначні поранення та був госпіталізований, загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждала.

Також стало відомо, що за кілька годин після того, як в українському посольстві в Мадриді розірвався лист із вибухівкою, подібний пакет отримала компанія в Сарагосі - на північному сході Іспанії. Йдеться про компанію, яка виробляє реактивні системи залпового вогню C90, які надає Іспанія Україні.

На сьогодні відомо, що в Іспанії на 5 об’єктах, серед яких центр супутникового контролю, авіабаза Торрехон, були отримані відправлення з вибуховими пристроями.