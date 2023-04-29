Угорщина не має радити Україні йти чи не йти в НАТО і робити перепони у цьому, каже президент.

Президент Володимир Зеленський вважає неадекватною поведінку Угорщини, як країни, що є членом Північноатлантичного альянсу.

В інтерв’ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам глава держави зазначив, що, як йому здається, в Угорщині "існує політична заплутаність політичних еліт".

"Дуже дивна ситуація, чи може бути країна НАТО за Росію і проти НАТО. Я вважаю, що це неадекватна поведінка, говорю свою суб’єктивну думку. … Якщо всі союзники кажуть, що Росія нас називає ворогом, ми повинні ставити Росію на місце, то не може одна держава сказати: "Ні, Росія наш союзник". Так не може бути. Значить ти вже не союзник Альянсу. Якщо ти де-юре союзник, а де-факто працюєш проти, то ти не маєш радити Україні йти або не йти в НАТО, ти не маєш робити перепони", – додав він.

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Угорщина блокує вступ України до НАТО - що треба знати

Минулого тижня під час візиту до Києва генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у Києві, що досягнуто консенсусу між усіма країнами-членами Альянсу щодо того, що Україна має приєднатися до нього.

Ця заява викликала обурення у прем'єра Угорщини Віктора Орбана. А в парламенті Угорщини тим часом заявили, що нібито вступ України до НАТО можливий тільки якщо Росія підтвердить свою згоду на це в окремому документі.

В МЗС України назвали небезпечними спроби угорських політиків поставити безпеку в залежність від забаганок Москви і наголосили, що Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки.

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