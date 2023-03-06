Зараз ведеться підготовка до візиту до Києва прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Про це заявив Міністр закордонних справ країни Петер Сійярто в інтерв'ю хорватському каналу N1. Є певні умови для подібної зустрічі.
Сійярто також підтвердив, що Орбан отримав запрошення з Банкової. За словами міністра, зараз технічні деталі, що стосуються підготовки візиту, "потребують уточнення".
"Щойно вони (в Орбана - УНІАН) побачать, що всі умови дотримані, візит може відбутися", – зазначив глава угорського МЗС.
Війна в Україні - позиція Орбана
Уряд Угорщини на чолі з Орбаном постійно робить скандальні і проросійські заяви з приводу України.
Так, його країна перешкоджає введенню європейських санкцій проти Росії. Крім того, Угорщина відмовилася допомагати Україні зброєю і заборонила провезення по своїй території зброї для ЗСУ.
10 лютого стало відомо, що під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі президент України Володимир Зеленський запросив Орбана до Києва.