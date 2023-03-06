Це станеться, коли будуть дотримані всі умови.

Зараз ведеться підготовка до візиту до Києва прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це заявив Міністр закордонних справ країни Петер Сійярто в інтерв'ю хорватському каналу N1. Є певні умови для подібної зустрічі.

Сійярто також підтвердив, що Орбан отримав запрошення з Банкової. За словами міністра, зараз технічні деталі, що стосуються підготовки візиту, "потребують уточнення".

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"Щойно вони (в Орбана - УНІАН) побачать, що всі умови дотримані, візит може відбутися", – зазначив глава угорського МЗС.

Війна в Україні - позиція Орбана

Уряд Угорщини на чолі з Орбаном постійно робить скандальні і проросійські заяви з приводу України.

Так, його країна перешкоджає введенню європейських санкцій проти Росії. Крім того, Угорщина відмовилася допомагати Україні зброєю і заборонила провезення по своїй території зброї для ЗСУ.

10 лютого стало відомо, що під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі президент України Володимир Зеленський запросив Орбана до Києва.

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