Половину потреб Угорщини в енергії закриває Росія за довгостроковими контрактами.

Угорщина веде переговори з Катаром про покупку газу, щоб зменшити залежність східноєвропейської країни від Росії.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зазначивши при цьому, що переговори на даний момент не завершені і країна шукає постачальників газу по всьому світу, повідомляє Bloomberg.

"Половину потреб Угорщини в енергії закриває Росія за довгостроковими контрактами. Для іншої половини ми повинні знайти інших партнерів. Ми шукаємо партнерів по всьому світу, і Катар є для нас потенційним партнером", - сказав Орбан.

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У той час як угорські колеги з ЄС зробили кроки по скороченню своєї залежності від російського газу і нафти після вторгнення Москви в Україну, Орбан уклав побічні угоди з Росією, щоб збільшити поставки природного газу. Угорщина також отримала звільнення від нафтових санкцій ЄС проти Росії.

13 травня 2023 року в Угорщині знайшли нову причину не підтримувати санкції ЄС проти Росії.

15 травня 2023 року Угорщина заблокувала пакет допомоги Україні на 500 мільйонів євро.

17 травня 2023 року з'явилася інформація про те, що Угорщина продовжить блокувати допомогу ЄС Україні і не підтримає санкції проти РФ.

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