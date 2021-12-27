США відстоює територіальну цілісність України, підкреслила вона.

Віце-президент США Камала Харріс заявила, що Вашингтон введе проти Росії жорсткі санкції у разі військової агресії проти України.

Про це вона розповіла в інтерв'ю CBSNews.

Харріс каже, що США ведуть прямі переговори з Росією.

"Ми дуже ясно розуміємо, що Росія не повинна порушувати суверенітет України, і ми відстоюємо її територіальну цілісність. Ми працюємо з нашими союзниками в цьому відношенні, і ми дуже чітко заявили, що готові ввести санкції, яких ви раніше не бачили", - сказала віце-президент.

Читайте також"Ми хочемо гарних стосунків з Росією" - глава ЄврокомісіїВона відмовилася говорити про які саме санкції йдеться.

У відповідь журналіст нагадав, що раніше санкції не зупинили президента РФ Володимира Путіна.

"Я повторюся, що ми говоримо про санкції, які ми раніше не застосовували", - підкреслила Харріс.

Агресія РФ щодо України

1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в НАТО.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів, що Джо Байден під час переговорів з Володимиром Путіним, які відбулися 7 грудня, відмовився йти на поступки в питанні перспектив вступу України в НАТО.

16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не піде на поступки Росії у питанні наближення України до членства в Альянсі. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

17 грудня РФ запропонувала Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відмовитися від прийняття України в НАТО і "від ведення будь-якої військової діяльності на території України". Також Росія запропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

23 грудня Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не обіцяв не приймати нових членівв зі сходу Європи.

Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що на початку 2022 року представники РФ і США обговорять в Женеві питання безпеки в Європі.