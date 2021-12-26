Європейські країни діють узгоджено з США й НАТО.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що масштабні санкції проти Росії вже готові. Їх введуть у разі нової агресії РФ щодо України.

Таку заяву вона зробила в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche.

За словами голови Єврокомісії, санкції узгодили зі Сполученими Штатами Америки.

"Будь-яка подальша агресія проти України підлягатиме санкціям із величезними наслідками. Вони вже готові. Європейські країни єдині та діють узгоджено з США й НАТО. Ми хочемо добрих відносин із Росією, але це залежить від її дій", - сказала вона.

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Агресія РФ щодо України

1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в НАТО.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів, що Джо Байден під час переговорів з Володимиром Путіним, які відбулися 7 грудня, відмовився йти на поступки в питанні перспектив вступу України в НАТО.

16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не піде на поступки Росії у питанні наближення України до членства в Альянсі. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

17 грудня РФ запропонувала Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відмовитися від прийняття України в НАТО і "від ведення будь-якої військової діяльності на території України". Також Росія запропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

23 грудня Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не обіцяв не приймати нових членівв зі сходу Європи.

Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що на початку 2022 року представники РФ і США обговорять в Женеві питання безпеки в Європі.