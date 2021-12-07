Раніше Путін заявив, що хоче отримати від Заходу такі гарантії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що ніхто не прийматиме ніяких умов Росії щодо гарантій невступу України до НАТО.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він зазначив, що розмовляв з представниками держав-членів ЄС і вони "не підтримують цю історію".

Він наголосив: "Дійсно Європа не може зараз допустити, щоб вдруге Путін зірвав такий джек-пот, як він зробив у 2014 році, тому прийняти подібну вимогу, як сказав один колега промовисто, представник впливової держави-члена НАТО - це є нонсенс".

Читайте також"Ми самі здатні за себе воювати": Кулеба відповів проросійським європейським політикамПри цьому Кулеба наголосив: "Я виключаю, що зараз подібна якась угода буде досягнена".

Міністр зазначив, що "тільки український народ буде вирішувати, куди та як буде рухатися Україна".

Кулеба каже, що все більше європейських країн виступають за підтримку вступу України в НАТО.

"Це складний процес. В Москві прекрасно розуміють, що питання членства України в НАТО це не питання завтрашнього дня. Це питання післязавтрашнього дня, умовно кажучи. Менше з тим, вони вимагають вже сьогодні, зараз все їм гарантувати", - зазначив Кулеба.

Керівник МЗС України нагадав, що коли в 2014 році Росія напала на Україну, наша держава мала позаблоковий статус і це не зупинило РФ від агресії. Він нагадав і досвід Молдови, яка також не мала прагнень щодо вступу в НАТО.

Росія проти вступу України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).

На наступний день глава українського МЗС Кулеба відповів Путіну, що Москва не може перешкодити зближенню України з Альянсом і не має жодного права голосу у відповідних дискусіях.

Також на заяву Путіна відреагував і держсекретар США Ентоні Блінкен. За словами Блінкена, ідея про те, що Україна або НАТО становлять загрозу для Росії, є цілковито невірною.

Автор: Надя Пришляк