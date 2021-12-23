Генеральний секретар НАТО наголосив, що будь-яка європейська країна може стати членом Альянсу.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс ніколи не обіцяв не приймати нових членів зі сходу Європи.

Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю німецькому агентству DPA.

"НАТО ніколи не давало обіцянку не розширюватися. Насправді, це є у нашому установчому договорі, що будь-яка європейська країна може стати членом Альянсу. По-друге, є документи, які належать до періоду 1970-х і 90-х років – Гельсінський заключний акт, Паризька хартія, Основоположний акт НАТО-Росія і багато інших договорів – які чітко говорять, що країни мають право обирати свій власний шлях. Це є фундаментальним принципом європейської безпеки, під яким також підписалася Росія", - нагадав Столтенберг.

"Це не те, що ми можемо змінити за допомогою певних цитат. І країни-члени рішуче заперечують, що вони коли-небудь таке обіцяли", - додав він.

Генеральний секретар заявив про готовність Альянсу до розмови з Росією в рамках Ради НАТО-Росія. Він має намір у 2022 році якомога скоріше скликати проведення такого засідання.

За словами Столтенберга, НАТО не піде на компроміси стосовно ключових принципів.

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Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 17 грудня, на сайті МЗС Росії з’явився перелік вимог Кремля щодо Вашингтона і Альянсу, у яких йшлося, зокрема, про гарантії нерозміщення військових баз на територіях пострадянських країн, в тому числі невступ до НАТО України. Крім того, Москва вимагає, щоби Альянс відмовився надавати своїм союзникам зі Східної Європи військове підкріплення.

Своєю чергою, речниця Білого дому Джен Псакі запевнила, що США ніяких рішень без Європи не вирішуватиме.

Володимир Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. У грудні, коментуючи дані про переміщення російських військ, глава Кремля заявив, що вимагатиме від альянсу гарантій невступу України.

Байден на перемовинах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо неможливого членства України у військовому альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, своєю чергою, підтвердив, що РФ не має права вето на членство України в НАТО. Проте 9 грудня він запросив представників Росії зустрітися в рамках засідання Ради НАТО-РФ на тлі накопичення російських військ біля України, що негативно сприйняли країни східного флангу Альянсу.

В Україні переконані, що позаблоковість України жодним чином не "зменшить апетит" Путіна. Президент Володимир Зеленський наголосив, що північноатлантичне майбутнє України вирішує її народ, а не Росія.

Західні розвіддані підтверджують підозрілі переміщення військ РФ вздовж кордону з Україною. У розвідці припускають, що РФ спробує ще раз вторгнутися на територію країни вже цієї зими.