За даними відомства, цьогоріч справу щодо Левченка було закрито за поданням слідчого Нацполіції, а його самого знято з розшуку.

У Службі безпеки України прокоментували повернення в країну колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Миколи Левченка.

Як повідомив у Facebook його адвокат Олег Курчин, Європейський суд із прав людини ухвалив рішення, яким визнав несправедливими розслідування, що велися щодо Левченка.

ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити Левченку компенсацію у 1,1 тис. євро. Левченко повернувся до України, щоб отримати цю компенсацію. Як йдеться у рішенні суду, його було ухвалено 11 березня у справі "Кочура та інші проти України".

У ньому суд визнав занадто довгим слідство проти Левченка, яке тривало понад п’ять років і вісім місяців.

Читайте такожБійка у прямому ефірі: "слуга" Соломчук написав заяву на екс-нардепа БарнуЯк повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, у 2021 році за поданням старшого слідчого Нацполіції оперативно-розшукову справу щодо Левченка закрито, а його самого знято з розшуку.

"Щодо цієї особи СБУ ще в 2014 році СБУ розпочала кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). У 2015 році йому було повідомлено про підозру, а за клопотанням СБУ Київський апеляційний суд дав дозвіл на його затримання", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що згодом Генеральна прокуратура України передала провадження слідчим Нацполіції.

Процесуальним керівником у справі у квітні 2020 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження щодо Левченка, а у лютому поточного року слідчі Нацполіції ухвалили рішення про закриття кримінального провадження взагалі.

"Водночас СБУ відстоює позицію, що особи, які своїми діями сприяли країні-агресору, мають понести покарання в межах закону. СБУ продовжуватиме роботу в цьому напрямі", - наголосили у відомстві.

Довідка УНІАН. Колишній депутат від "Партії регіонів" Левченко виїхав з України в 2014 році. У 2015 році СБУ оголосила його у розшук.

Йому інкримінували скоєння злочину за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків) за голосування за "диктаторські" закони 16 січня 2014 року.

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Автор: Антоніна Доломанжи