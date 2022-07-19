У Держдепі зауважили, що у своїх відносинах із Україною "вкладалися в інституції, а не конкретних осіб".

Сполучені Штати ознайомлені з новинами про останні кадрові рішення української влади в Офісі генпрокурора та Службі безпеки України та "ретельно стежитимуть" за ситуацією. Водночас відсторонення глав цих відомств не вплине на обмін інформацією, зокрема розвідувальною.

Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс під час брифінгу.

"Що стосується новин, які ми чули з Києва, то нам відомо про повідомлення (про відсторонення Баканова та Венедіктової - УНІАН), і ми продовжимо ретельно стежити за ситуацією. Ми щодня на зв’язку з нашими українськими партнерами", – зазначив Прайс.

Представник Держдепу наголосив, що США у своїх відносинах із Україною "вкладалися в інституції, а не конкретних осіб", тому впевнені у налагодженні контакту з новим очільником Офісу генерального прокурора.

"Ми займаємо проактивну позицію щодо інформації, якою ділимось із українськими партнерами, щоб допомогти їм притягти до відповідальності тих, хто, можливо, скоїв воєнні злочини та інші звірства… Часто йдеться не про конфіденційну інформацію... Багато з того, що ми передаємо Офісу генерального прокурора на рутинній основі, є інформацією з відкритих джерел. Так, ми обмінюємось з нашими українськими колегами і розвідданими, і продовжимо це робити далі. Це важливий елемент нашої допомоги Україні, який допомагає їй оборонятися", – підсумував Прайс.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня президент своїми указами відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурора.

Згодом Зеленський пояснив своє рішення тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території і працюють на Росію, виникли питання до голови СБУ та генпрокурора.

Разом з тим сьогодні, 18 липня, заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов заявив, що про звільнення Венедіктової і Баканова поки мова не йде.

За його словами, будуть проведені службові перевірки, за результатами яких президент прийме рішення про внесення до парламенту подань про надання згоди на звільнення генпрокурора і голови СБУ.

На думку Смирнова, Венедіктову і Баканова відсторонили, щоб виключити їх потенційний вплив на кримінальні провадження, які розслідуються проти працівників СБУ і прокурорів, котрі підозрюються у співпраці з Росією.

Пізніше депутат Железняк повідомив, що Зеленський вніс до ВР подання про звільнення Баканова. Його планують розглянути на найближчому пленарному засіданні.

Згодом нардеп додав, що питання про зняття Венедіктової з посади генпрокурора буде винесено на найближче голосування у ВР.

Своєю чергою Венедіктова прокоментувала своє відсторонення і заявила про готовність відзвітувати перед парламентом. Вона підкреслила, що не планує сперечатися з рішенням президента.

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