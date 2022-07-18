Вона наголосила, що не планує сперечатися з такою думкою та рішенням президента.

Ірина Венедіктова прокоментувала відсторонення її від посади генерального прокурора та заявила про готовність відзвітувати у Верховній Раді.

Про це вона написала у Facebook.

"Я прошу коментаторів і інших зацікавлених осіб не розповсюджувати від мого імені будь-які "мої" твердження, які не мають до мене жодного стосунку. Відповідально заявляю, що станом на зараз я не обговорювала це питання з жодною людиною. І зараз я також утримуюсь від коментарів, з одної простої причини - не на часі", - зазначила Венедіктова, коментуючи повідомлення деяких ЗМІ про те, що вона нібито не визнає законність свого відсторонення.

Венедіктова наголосила, що не може уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги та "не по-діловому. "Іншими словами, як тільки завершиться стадія "врегулювання" ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар. Мені є чим пишатися на займаній посаді, я продемонструвала гарні результати роботи, мені вдалося об’єднати юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем України в інтересах України", - додала вона.

Венедіктова підкреслила, що якщо відповідна постанова про її звільнення буде зареєстрована в стінах парламенту, то вона "ні на секунду не задумається і прибуде на звіт до народних обранців".

"Я не можу і не збираюсь сперечатись із думкою чи рішенням президента - президент у своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом", - уточнила вона.

Відсторонення Венедіктової та Баканова

Як повідомляв УНІАН, 17 липня президент своїми указами усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурора.

Згодом Зеленський пояснив своє рішення тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території та працюють на користь Росії, виникли запитання до голови СБУ і генпрокурора.

Водночас сьогодні, 18 липня, заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов заявив, що про звільнення Венедіктової та Баканова поки що не йдеться.

За його словами, будуть проведені службові перевірки, за результатами яких президент ухвалить рішення про внесення до парламенту подання про надання згоди про звільнення генпрокурора та голови СБУ.

На думку Смирнова, Венедіктову та Баканова відсторонили, щоб унеможливити їхній потенційний вплив на кримінальні провадження, що розслідуються стосовно працівників СБУ та прокурорів, які підозрюються в співпраці з Росією.

Пізніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Зеленський вніс до ВР подання про звільнення Баканова. Його планують розглянути на найближчому пленарному засіданні.