Також було направлено депутатське звернення до голови Служби безпеки України.

Народні депутати збирають підписи з вимогою звільнити позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича.

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, вже було направлено депутатське звернення до голови Служби безпеки України.

"Арестовичу пора у відставку! Ми з іншими народними депутатами збираємо підписи з вимогою звільнити скандального радника ОП. Бо вигадки Арестовича про руйнування будинку в Дніпрі через нашу ППО – те, що відповідає критеріям державної зради", - зазначив Гончаренко.

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Скандальна заява Арестовича щодо ракетного удару по будинку в Дніпрі

Як повідомляв УНІАН, 14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкало понад 1,1 тис. людей. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку.

Того ж дня радник ОП Олексій Арестович заявив, що ракета, яка влучила у будинок, нібито була збита протиповітряною обороною. Згодом у повітряних силах спростували цю заяву, зазначивши, що Україна не може збивати ракети такого типу.

У результаті обстрілу станом на 16 січня підтверджено загибель 40 людей, серед них – 3 дитини, травмовано 75 потерпілих, з яких 14 дітей. У багатоповерхівці повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено – 236, а також знищено 25 автомобілів.

Сьогодні, 16 січня, у СБУ повідомили, що ідентифікували російських військових, які причетні до ракетного удару.