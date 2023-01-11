Українці стали більше читати Вікіпедію, більшість найпопулярніших статей - про війну.

В українській Вікіпедії розповіли, які статті онлайн-енциклопедії виявилися найбільш популярними у 2022 році. Статистичні підсумки року опублікували в "Вікімедіа Україна".

Так, найпопулярнішою сторінкою в українській "Вікіпедії" виявилася стаття "Російське вторгнення в Україну (2022)". За рік її дивилися понад 3,8 млн разів.

Другою за кількістю переглядів виявилася стаття, присвячена раднику Офісу Президента України Олексію Арестовичу. Її прочитали понад 2,2 млн разів.

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На третьому місці за переглядами – стаття про державу Україна. Її прочитали понад 1,8 мільйона разів.

Крім того, на вершині рейтингу переглядів опинилися статті, присвячені Степану Бандері, Збройним силам України, Володимиру Путіну, Валерію Залужному, "Привиду Києва". Також в топі багато статей про зброю, що використовується в поточній війні - як російську, так і західну.

Загалом більшість статей, що потрапили до топ-50 за переглядами, так чи інакше пов'язані з війною Росії проти України.

У "Вікімедіа Україна" зазначили, що на тлі російського вторгнення популярність саме української версії Вікіпедії зросла. За рік її переглядали понад мільярд разів, що стало абсолютним рекордом за весь час її існування.

Війна в Україні: поточна ситуація

В даний час найважчі бої ведуться в районі Соледара і Бахмута, де російські окупанти зосередили свої основні зусилля. За даними українських військових, росіяни несуть важкі втрати.

Українські підрахунки кажуть, що до теперішнього моменту загальні втрати росіян з 24 лютого вже склали близько 113 тисяч людей убитими.

Аналітики поки не чекають початку великого контрнаступу ЗСУ, вважаючи, що обидві сторони хочуть вимотати один одного у локальних боях за Соледар, Бахмут, Кремінну та Сватове.

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