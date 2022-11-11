Втім, речник диктатора ухилився від конкретної відповіді на це запитання.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати питання, наскільки принизливим для його репутації стане втеча російських військ з Херсона. Втім, він і не заперечив, що це стане "великим ударом" по престижу лідера РФ.

Один з іноземних журналістів поставив Пєскову пряме запитання: "Ви не могли б прокоментувати заяви експертів, які кажуть, що відступ із Херсона - це великий удар по престижу Володимира Путіна, навіть принизливий для нього, з огляду на те, що всього кілька тижнів тому президент у Кремлі на великій церемонії заявив, що Херсон і Росія будуть разом назавжди?"

Пєсков явно не очікував, але все ж уникнув прямої відповіді. Втім, він нічого не заперечив.

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"Послухайте, багато різних експертів. Є експерти, які говорять так, як ви говорите, є експерти, які говорять інше. Ми не хотіли б коментувати ні тих, ні інших. Спеціальна військова операція триває", - сказав він.

Пєсков також додав, що у Кремлі не шкодують про помпезну церемонію на честь "приєднання" Херсона до РФ.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку

Днями ЗСУ відновили активне просування на Херсонському напрямку, разом з цим росіяни заявили про нібито заплановане відведення своїх військ з правого берега області.

Україна поки не бачить ознак того, що ворог вирішив попрощатися з обласним центром без боїв, зазначив після заяви генерала Суровікіна радник глави ОП Михайло Подоляк.

Крім того, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росії знадобиться не менше тижня для виведення військ. За його даними, у Херсоні та області перебуває приблизно 40 тисяч окупантів.

У Генштабі, своєю чергою, підтвердили звільнення 12 населених пунктів, зазначивши, що ворог продовжує мінування доріг та цивільної інфраструктури, а також дообладнання системи оборонних рубежів.

На думку західних аналітиків, відступ російських військ дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро найближчими днями або тижнями.

За даними Генштабу, на тлі успіхів ЗСУ на півдні ворог атакував українських захисників одночасно на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Обстрілювали позиції ЗСУ і на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

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