На засіданні фракції обговорять всі деталі нової угоди.

Депутати з парламентської фракції "Слуга народу" проведуть у Верховній Раді зустріч з учасниками переговорів, що готували угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду між Україною та США.

Таку заяву зробив очільник фракції Давид Арахамія у коментарі "Інтерфакс-Україна". Він прогнозує, що підписану на початку травня угоду буде ратифіковано вже найближчим часом.

"Найближчими днями на фракції ми обговоримо всі деталі, для цього ми запросили наших перемовників. Мій попередній прогноз, що все буде гаразд. І ми найближчим часом ратифікуємо цю угоду для того, щоб продовжувати нашу ефективну співпрацю зі Сполученими Штатами", – заявив народний депутат.

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Арахамія зазначив, що настрої в самій фракції свідчать про те, що депутати усвідомлюють "відповідальність як парламентарів за майбутнє країни" та будуть підтримувати зусилля президента Зеленського, спрямовані на посилення перемовин зі США.

"І угода про економічну співпрацю – це логічне продовження таких зусиль", – констатував він.

Угода про надра зі США: ключове

Вночі 1 травня (за Києвом) Сполучені Штати Америки та Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Свої підписи під документом поставили міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.

Відповідно до угоди, Київ і Вашингтон створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу. За словами Свириденко, жодна з країн не буде мати вирішального голосу, що відображатиме рівноправне партнерство.

Згодом у Білому домі сказали, що угода дає США можливість вирішувати, хто саме буде купувати українські природні ресурси. Стосуватиметься це правило нових ліцензій на видобуток копалин.

Сам документ ще має ратифікувати Верховна Рада України. Відповідний законопроєкт до парламенту вніс Кабінет Міністрів України; реєстраційний номер – 0309.

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