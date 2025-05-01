Жодна зі сторін не буде мати вирішального голосу, що відображатиме рівноправне партнерство.

Сполучені Штати Америки та Україна підписали угоду про природні ресурси. В її рамках країни створюють Інвестиційний фонд відбудови, повідомляє перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко у Facebook.

За її словами, цей фонд буде керуватися спільно Україною та Штатами. Жодна зі сторін не буде мати вирішального голосу, що відображатиме рівноправне партнерство.

Свириденко також пояснила, як буде функціонувати новий фонд.

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"США роблять внесок у Фонд. Крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і новою допомогою – наприклад, системами ППО для України. Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки", – наголосила вона.

Крім того, Україна може робити додаткові внески, якщо вважатиме за необхідне. Міністерка зазначила, що йдеться про співпрацю на десятиліття вперед.

"Далі Фонд інвестує у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Важливо, що Фонд може інвестувати виключно в Україну. Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну – у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково", – додала Свириденко.

Угода про природні ресурси

Вночі 1 травня (за Києвом) стало відомо про те, що США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. З боку України документ своїм підписом засвідчила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. Зі сторони США угоду підписав міністр фінансів Скот Бессент.

Зазначалося, що саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності. Крім того, в документі немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.

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