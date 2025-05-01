Правило стосуватиметься нових ліцензій на видобуток.

В межах угоди про українські копалини США отримали право першочергового викупу українських ресурсів, або визначення покупця для них. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Американці роблять особливий акцент на тому, що укладена вчора "історична угода" започаткувала "партнерство для реконструкції та довгострокового економічного успіху України".

У кількох абзацах Білий дім переказує суть угоди, розповідаючи загалом те саме, що раніше було викладено міністеркою економіки України Юлією Свириденко. Разом з тим, у прес-релізі Білого дому є пункт, на наявності якого український уряд публічно не робив акценту – пріоритетне право США купувати українські природні ресурси.

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"Якщо Сполучені Штати вирішать придбати ці ресурси для себе, нам буде надано перший вибір: або придбати їх, або визначити покупця на наш вибір. Цей важливий запобіжний захід запобігає потраплянню критично важливих ресурсів у чужі руки", – йдеться у повідомленні.

На сайті Кабміну України вже опубліковано повний текст угоди, в якому справді вказано, що усі нові ліцензії на видобуток українських копалин мають містити пункт, який зобов'язує тримача ліцензії продавати видобутий ресурс США, якщо ті виявлять на те інтерес. Однак вказано, що продаж буде здійснюватися на ринкових умовах. Також текст угоди містить пункт про те, що нові ліцензії можуть мати певні обмеження на продаж ресурсів іншим контрагентам. Але про право США визначати конкретного покупця для українських ресурсів в оприлюдненому Кабміном тексті угоди нічого не сказано.

Угода зі США про корисні копалини

Як писав УНІАН, в ніч проти 1 травня Україна та США підписали угоду про спільні інвестиції у видобуток українських копалин. Одразу після цього міністерка економіки Юлія Свириденко, яка була основним переговоником від України та ставила свій підпис, оприлюднила посту Фейсбук, в якому виклала ключові пункти угоди.

За її словами, українська держава зберігає повну власність і контроль за надрами і сама визначає, де і що будуть видобувати. Створюється інвестиційний фонд, яким США та Україна володітимуть 50/50, і жодна зі сторін не матиме вирішального голосу.

Угода не накладає на Україну жодних нових боргів, але фонд отримуватиме 50% коштів від усіх нових ліцензій на видобуток українських копалин із визначеного переліку. Ці кошти фонд реінвестуватиме у нові проекти на території України. Як свою частку у фонд вноситимуть США – не уточнюється, хоча вказано, що нова військова допомога може бути зарахована як внесок американської сторони. Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні.

За словами президента Володимира Зеленського, підписаний документ є справедливою угодою, яка в нинішньому варіанті виглядає набагато краще, ніж те, що США пропонували раніше.

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