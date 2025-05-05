Маркарова: Угода про надра - важлива частина майбутніх гарантій безпеки

Пані посол запевнила, що це буде справжнє партнерство 50 на 50. Сторони вже працюють над реалізацією домовленостей.

Пані посол України у США Оксана Маркарова заявила, що угода про корисні копалини та економічне партнерство - важлива частина ширшої архітектури безпеки. Про це вона зазначила в етері телеканалу CBS, передає Укрінформ.

Коментуючи заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія "доведе війну до потрібного результату", Маркарова зауважила: "Не має значення, як ми інтерпретуємо те, що він каже".

Пані посол зауважила, що "ми просто повинні розуміти, що він є загрозою не тільки для України, а й для всіх, хто вважає, що нації мають жити мирно, не оспорювати кордони одне одного й зосередитися на економічній співпраці". Вона додала, що "Путін робить це разом з Іраном і Північною Кореєю. Вони цього не приховують. Вони підтримують інші терористичні режими".

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Маркарова також прокоментувала нещодавно підписану угоду між Україною і США про корисні копалини. Пані посол запевнила, що це буде справжнє партнерство 50 на 50:

"Майбутні інвестиції США, включно з військовими контрактами, будуть зараховані як внесок до фонду. А Україна вкладатиме кошти з нових ліцензій та проєктів".

За її словами, "ця угода про економічне партнерство сама по собі є дуже важливою частиною ширшої архітектури безпеки", а фонд буде успішним, якщо Україна буде стабільною і мирною. Тож, як наголошує Маркарова, у певному сенсі, ця угода - важлива частина майбутніх гарантій безпеки.

Пані посол додала, що Україна і США "дуже активно" працюють над тим, щоб угода запрацювала якомога швидше.

Угода про корисні копалини між Україною та США

Нагадаємо, 1 травня стало відомо, що США та Україна підписали угоду про корисні викопні.

Як зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, Київ і Вашингтон створять Інвестиційний фонд із відновлення України, який залучатиме глобальні інвестиції.

Ключовими положеннями угоди є: повна власність і контроль за надрами залишаються за Україною; рівноправне партнерство США та України; національна власність захищена; жодних боргів.

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