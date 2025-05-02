Документ зареєстровано під номером 0309.

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону про ратифікацію угоди зі Сполученими Штатами Америки про доступ до природніх ресурсів, підписаної 1 травня.

Про це повідомляє постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук в своєму телеграм-каналі. Відомо, що документ зареєстровано під номером 0309.

"Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України: Проект Закону "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови"", – йдеться у повідомленні Мельничука.

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Угода про надра зі США

Напередодні США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Від української сторони підписантом була перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. З боку Штатів – міністр фінансів Скот Бессент.

Згідно з угодою, Київ і Вашингтон створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу. Він буде керуватися спільно Україною та Штатами. Жодна зі сторін не буде мати вирішального голосу, що відображатиме рівноправне партнерство.

Тим часом у Білому домі кажуть, що США отримали право вирішувати, хто купуватиме українські ресурси. Це стосуватиметься нових ліцензій на видобуток ресурсів.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що угода про природні ресурси є справедливою. За його словами, зміст документу зазнав значних змін в процесі підготовки до підписання.

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