Ратифікація угоди повинна дозволити започаткувати повноцінну роботу Інвестиційного фонду відбудови.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (№4417-ІХ).

Як повідомили у Верховній Раді, цей документ має відкрити шлях для залучення масштабних інвестицій у нашу економіку, зокрема у критичну інфраструктуру, промисловість і відновлення постраждалих регіонів.

"Ратифікація Угоди дозволить запустити повноцінну роботу Фонду. Йдеться не лише про фінансову підтримку, а й про формування нової довіри з боку стратегічного партнера - Сполучених Штатів Америки. Це - ще один практичний крок до відновлення, розвитку та економічної стійкості України", - наголошується у повідомленні.

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Угода про надра: головне

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня у Вашингтоні відбулося підписання Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови. Від України підпис під угодою поставила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, а від США - міністр фінансів Скотт Бессент.

Передбачається, що інвестиційний фонд відбудови дозволить забезпечити фінансування критично важливих проєктів у сфері розробки корисних копалин та сприятиме впровадженню інновацій, технологічному розвитку та відновленню.

8 травня парламент України проголосував за ратифікацію так званої угоди про корисні копалини між США і Україною. Її підтримали 338 народних депутатів.

Після ратифікації Зеленський заявив, що такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було. На його переконання, це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття. ()

Ратифікацію угоди в українському парламенті високо оцінив президент США Дональд Трамп. Угода тепер повністю підписана і ратифікована. І у нас є доступ до величезної кількості дуже, дуже високоякісних рідкоземельних елементів", - похвалився президент США.

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