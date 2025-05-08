За ратифікацію проголосувало 338 народних депутатів.

Верховна Рада під час засідання проголосувала за ратифікацію так званої угоди про корисні копалини між США і Україною.

Ратифікацію підтримали 338 народних депутатів, як стало відомо з трансляції народного депутата Ярослава Железняка із зали парламенту.

У пояснювальній записці до законопроєкту (№ 0309) сказано, що ратифікація угоди створить правові підстави для реалізації угоди між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

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Перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко під час свого виступу наголосила, що в угоді враховані українські конституційні принципи.

"Власність і контроль за надрами залишається за Україною, всі ресурси на всій нашій землі та територіальних водах належать Україні, національна власність захищена. Інвестиційні проєкти подає Україна – це дозволяє реалізувати наші економічні пріоритети. Угода враховує курс України на вступ до ЄС та відповідні зобов'язання", - сказала вона.

Угода про створення інвестиційного фонду – що відомо

1 травня США і Україна підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, що передбачає спільний доступ до українських природних ресурсів.

За словами першої віцепрем'єрки – міністерки економіки Юлії Свириденко, цей фонд залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу. Зокрема, передбачається, що повна власність і контроль за надрами залишаються за Україною. Фонд створюється 50/50, і жодна зі сторін не матиме вирішального голосу.

Заступник міністра економіки Тарас Качка розповів, що Україна зможе вносити половину виплат від рент на видобуток корисних копалин в Інвестиційний фонд відбудови, який буде створено в рамках угоди про надра.

За його словами, в ресурсній угоді між США та Україною немає поділу українських територій на окуповані та неокуповані, а де буде діяти інвестиційний фонд, сторонами ще не обговорювалося.

Юлія Свириденко розповіла, що Україна і США мають чіткий механізм розподілу прибутків з новоствореного Інвестиційного фонду відбудови. На момент підписання угоди США та Україна будуть мати однакові частки у Фонді – 50/50, однак далі можна буде зробити додаткові внески, розмір яких позначиться на виплаті доходів.

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