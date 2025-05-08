Президент США порадів, що Україна повністю ратифікувала ресурсну угоду.

Президент США Дональд Трамп радий, що Україна повністю ратифікувала договір про корисні копалини. Він має намір "трохи пізніше" поговорити з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Ми щойно завершили угоду щодо корисних копалин з Україною. Вона була повністю ратифікована і схвалена їхніми законодавчими органами. І ми це цінуємо", - сказав Трамп у заяві для преси.

Він додав, що поговорить із президентом України "трохи пізніше".

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"Угода тепер повністю підписана і ратифікована. І у нас є доступ до величезної кількості дуже, дуже високоякісних рідкоземельних елементів", - похвалився президент США.

Ресурсна угода і Трамп

Як писав УНІАН, раніше сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про остаточну ратифікацію міжурядової угоди зі США про розробку українських корисних копалин. Договір передбачає створення спільного фонду інвестицій у відновлення України, а також надає США деякі привілеї під час доступу до українських викопних ресурсів.

Також ми розповідали, що 26 квітня Зеленський і Трамп зустрілися на похороні Папи Римського Франциска. Це була їхня перша зустріч з моменту історичної сварки в Овальному кабінеті 28 лютого. Однак цього разу все пройшло вдало.

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