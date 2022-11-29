Голова МЗС України проведе переговори з міністрами країн НАТО у рамках окремої зустрічі, спеціально організованої генсеком Альянсу.

Угорщина повернулася до блокування участі України в рамках Комісії Україна-НАТО. Тож міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь в офіційній зустрічі голів МЗС країн НАТО у форматі окремої зустрічі.

29-30 листопада голови МЗС країн НАТО зустрічаються в Румунії, де, серед іншого, обговорюватимуть подальшу підтримку України в протистоянні російській агресії, пише Європейська правда.

Утім, видання Financial Times повідомило, що Угорщина виступила проти участі Кулеби в офіційній сесії, тож Кулебі довелося проводити зустрічі з колегами за окремою вечерею.

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Коментуючи ситуацію в МЗС України вважають за необхідне знайти особливий формат, який дозволить обійти угорське вето.

У міністерстві зазначили, що очільник відомства проведе переговори з міністрами НАТО в рамках окремої зустрічі, спеціально організованої генсеком Альянсу.

"Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна – НАТО вище рівня послів, починаючи з 2017 року. Аби формально подолати угорське вето, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України. На цій зустрічі Дмитро Кулеба та його іноземні колеги обговорять подальшу військову допомогу Україні та відновлення української енергетичної інфраструктури", - зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він додав, що під час візиту до Бухареста Кулеба також проведе низку двосторонніх зустрічей.

Комісія Україна - НАТО: угорська блокада

Угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном блокує роботу Комісії Україна - НАТО з 2017 року, після ухвалення Верховною Радою нового закону про освіту. Будапешт вважає, що цей закон нібито порушує права угорців, які живуть в Україні, через його положення, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Угорщина вимагала від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року.

Відтоді влада Угорщини неодноразово заявляла, що розблокування засідань Комісії Україна-НАТО на високому і найвищому рівні незмінно залежить від задоволення мовних і освітніх вимог угорської меншини на Закарпатті.

Цього року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, чинний угорський уряд неодноразово демонстрував свою проросійську позицію, прикриваючись захистом національних інтересів. Зокрема, Угорщина блокувала запровадження санкцій ЄС щодо російських нафти, газу і ядерної енергетики, оскільки повністю залежить від них.

Більше того, на початку осені Орбан закликав зняти всі санкції з Росії до кінця цього року, і заявив, що Україна не зможе перемогти РФ із нинішньою підтримкою країн Північноатлантичного альянсу.

Утім нещодавно Орбан раптово заявив, що Україна має залишатися суверенною державою, і тільки в цьому випадку Росія не буде становити загрози для Європи.

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