Як зазначив глава Альянсу, зараз основний упор НАТО - підтримка України, забезпечення того, щоб президент Путін не переміг.

Росія не має права вето на вступ інших держав до НАТО. Про це заявив у вівторок, 29 листопада, генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, навівши приклад Північної Македонії і Чорногорії, які приєдналися до альянсу.

За його словами, міністри закордонних справ 30 країн-членів НАТО повинні на зустрічі в Бухаресті 29-30 листопада підтвердити прихильність Північноатлантичного Альянсу політиці відкритих дверей, пише DW.

"Двері НАТО відкриті", - заявив Столтенберг, відповідаючи на питання про членство України.

Столтенберг зазначив, що своєю політикою президент РФ Володимир Путін "доб'ється того, що Фінляндія і Швеція" стануть членами НАТО найближчим часом.

"Ми дотримуємося тієї ж думки щодо членства України", - підкреслив глава Альянсу.

"У той же час, основний упор Зараз - на підтримці України, забезпеченні того, щоб президент Путін не переміг, а Україна взяла гору як суверенна держава в Європі", - говорить Столтенберг.

"Президент Путін не може відмовити суверенним країнам у прийнятті суверенних рішень, які не становлять загрози для Росії. Думаю, він боїться демократії і свободи, і це - головний виклик для нього", - додав генсек НАТО.

Генсек висловив упевненість, що сигнал, який пошле зустріч у Бухаресті, стосуватиметься необхідності робити більше для підтримки України.

"Ми всі платимо ціну через війну Росії в Україні. Однак ми платимо грошима, а українці - кров'ю", - констатував генсек.

Україна і НАТО: перспектива членства

30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку.

Того ж дня генсек НАТО Столтенберг заявив, що двері для вступу України в НАТО відкриті.

При цьому глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що де-факто Україна вже є членом Альянсу, але треба оформити це де-юре.

21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала РФ країною-терористкою і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал.

Раніше в НАТО заявили, що допоможуть Україні захищатися від Росії "стільки, скільки буде потрібно".

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