За його словами, він розуміє образу українського лідера.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував на різку критику президента Володимира Зеленського стосовно нерішучості НАТО в питанні членства України.

В інтерв'ю каналу ARD він заявив, що всі союзники підтримують вступ України до Альянсу щойно закінчиться війна проти РФ.

"Все це нормальні стандарти для всіх країн-членів НАТО. Я розумію образу та нетерпіння. Особливо в тій ситуації, в якій є Україна, я їй повністю співчуваю", — пояснив міністр.

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За словами Пісторіуса, для вступу України до НАТО також мають бути виконані умови, але не озвучив які саме.

"Членство до того, як прикордонні питання будуть врегульовані і настане мир, означатиме, що справа про Альянс може бути спровокована майже негайно якоюсь дією", — підсумував голова відомства.

Вступ України до НАТО

11 липня розпочався дводенний саміт НАТО, на якому Україна очікувала отримати від союзників чіткі гарантії безпеки і рішення про її майбутнє членство.

Однак згодом президент Володимир Зеленський отримав сигнал про наявність умов навіть для отримання запрошення в НАТО. Український лідер назвав ситуацію безпрецедентною та абсурдною, оскільки немає часових рамок і для запрошення, і для членства.

Водночас у НАТО погодились прибрати вимогу про виконання Плану дії по членству для України, хоча запрошення країна отримає тільки після виконання всіх необхідних умов.

Зазначається, що сьогодні президент України планує зустрітися з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.

У парламенті Естонії зауважили, що така позиція НАТО може послужити невірним сигналом для Росії.

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