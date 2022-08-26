Російські окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, але їм це не вдалося.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.
Зазначається, що на Бахмутському напрямку ворог завдав вогневого ураження з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Тихонівка, Васюківка, Соледар, Бахмут та Шуми.
Крім того, ворог застосували авіацію для ударів біля Яковлівки та Кодеми.
"Окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, успіху не мали", - йдеться у повідомленні.
Війна в Україні: актуальні дані
Інститут вивчення війни констатує, що просування ворога досягло кульмінації: Росія не може розвинути тактичні успіхи у ширші оперативні.
Захід схиляється, що російсько-українська війна триватиме щонайменше рік, але вже "фактично зайшла у глухий кут". В Лондоні вважають, що йдеться про війну "на виснаження".
Водночас ЗСУ все ще не можуть піти у контрнаступ через дефіцит належного озброєння, пояснив військовий експерт Олег Жданов. "Ситуація патова – той, хто перший сформує резерви та перекине їх на передній край, той і отримає перевагу на полі бою", - зазначив він.
ЗСУ ліквідували вже 46 250 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ і тисячі одиниць техніки ворога.