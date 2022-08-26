Окупанти застосували авіацію для ударів біля Яковлівки та Кодеми.

Російські окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, але їм це не вдалося.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку ворог завдав вогневого ураження з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Тихонівка, Васюківка, Соледар, Бахмут та Шуми.

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Крім того, ворог застосували авіацію для ударів біля Яковлівки та Кодеми.

"Окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, успіху не мали", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: актуальні дані

Інститут вивчення війни констатує, що просування ворога досягло кульмінації: Росія не може розвинути тактичні успіхи у ширші оперативні.

Захід схиляється, що російсько-українська війна триватиме щонайменше рік, але вже "фактично зайшла у глухий кут". В Лондоні вважають, що йдеться про війну "на виснаження".

Водночас ЗСУ все ще не можуть піти у контрнаступ через дефіцит належного озброєння, пояснив військовий експерт Олег Жданов. "Ситуація патова – той, хто перший сформує резерви та перекине їх на передній край, той і отримає перевагу на полі бою", - зазначив він.

ЗСУ ліквідували вже 46 250 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ і тисячі одиниць техніки ворога.

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