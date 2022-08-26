Ударами авіації окупанти намагалися зруйнувати важливі об'єкти інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Лозове та Ольгине.

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат", - зауважується у дописі. Відео дня:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Там ворог задіяв ствольну артилерію для обстрілів цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Середина Буда, Шевченкове, Катеринівка та Вільне Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти продовжують вести бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів. Вони здійснили обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії біля Варварівки, Удів, Слатиного, Петрівки, Борщової, Великих Проходів, Піщаного, Руських Тишків, Шестакового, Слобожанського, Андріївки та Гусарівки.

Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Мосьпанового, Первомайського та Байрака. Вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Питомник, Черкаська Лозова і Шестакове.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Золотої Ниви, Пречистівки, Павлівки та Володимирівки. Ударів авіації противника зазнали райони Володимирівки та Новомихайлівки.

"На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Новосілка, Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Полтавка, Оріхів та Мала Токмачка. Завдав авіаційних ударів біля Ольгівського та Гуляйполя.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли районів населених пунктів Миколаїв, Кривий Ріг, Лупареве, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Партизанське, Червона Долина, Велике Артакове, Квітневе, Іванівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Благодатне, Таврійське, Первомайське, Широке та Поляна.

"Ударами авіації намагався зруйнувати важливі об'єкти інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Лозове та Ольгине", - наголосили у Генштабі.

Війна в Україні: актуальні дані

Інститут вивчення війни констатує, що просування ворога досягло кульмінації: Росія не може розвинути тактичні успіхи у ширші оперативні.

Захід схиляється, що російсько-українська війна триватиме щонайменше рік, але вже "фактично зайшла у глухий кут". В Лондоні вважають, що йдеться про війну "на виснаження".

Водночас ЗСУ все ще не можуть піти у контрнаступ через дефіцит належного озброєння, пояснив військовий експерт Олег Жданов. "Ситуація патова – той, хто перший сформує резерви та перекине їх на передній край, той і отримає перевагу на полі бою", - зазначив він.

ЗСУ ліквідували вже 46 250 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ і тисячі одиниць техніки ворога.

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