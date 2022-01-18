Заступник міністра оборони зазначив, що воно буде використане виключно з оборонною метою.

В Україну прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії Збройним Силам України.

Як йдеться у повідомленні Міністерства оборони України, Британія надала нашій країні нові легкі протитанкові засоби.

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко зазначив, що це озброєння зміцнить оборонні спроможності України.

"Я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою, для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури і для захисту мирного населення від будь-яких проявів, будь-яких дій, які зможуть призвести до ескалації" - наголосив Петренко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерела, Велика Британія передала Україні протитанкові гранатомети NLAW. Їх вважають найкращими гранатометами для ведення бою в умовах міста. Такі гранатомети не мають аналогів в Росії.

Читайте такожСтолтенберг розповів про "розбіжності" в НАТО щодо постачання зброї УкраїніNLAW має комплекс переваг. Його ще називають "Джавеліном для коротких дистанцій". Гранатомет вражає ціль за технологією "вистрілив і забув". Оператор дивиться в комп'ютеризований приціл Trijicon TA41 NLAW 2.5x20, позначає ціль й тисне на спуск. Усі розрахунки та траєкторію польоту гранатомет програмує сам. Приціл оптичний, лазерного далекоміра немає, і система виявлення опромінення гранатометника не виявить.

Вага NLAW - 12,5 кг, з ним можна швидко пересуватися.

Гранатомет має два режими ураження цілі. Для ураження танків можна застосувати режим атаки зверху. У такому разі ракета пролетить на висоті одного метра над ціллю, заряд здетонує та вразить танк зверху. Бойова частина здатна пробити 500 мм броні.

А для ураження легкоброньованих цілей або стін будівлі застосовують режим прямої атаки. І тоді бойова частина здетонує миттєво під час контакту.

Термін придатності NLAW - 20 років. Гранатомет не потребує регламентних робіт.

Нагадаємо, що увагу ЗМІ привернув дивний маршрут британських літаків з озброєнням для України. Журналіст Кайл Глен поцікавився у Twitter, чому два С-17 обрали шлях через Данію і Польщу, а не прямий – через Німеччину.

Тоді експерт припустив, що Берлін міг не пустити літаки зі зброєю для України через свою політику щодо постачання ЗСУ озброєння.

Згодом Лондон заперечив інформацію про нібито заборону Німеччини на перетин повітряного простору британським літакам, які прямували до України зі зброєю.

Міністр оборони країни Бен Воллес напередодні заявив, що Лондон перекине в Україну протитанкову зброю, не чекаючи нападу Росії.

Блокування поставок зброї Україні через НАТО

У грудні міністр оборони України Олексій Резніков звинуватив Німеччину в блокуванні поставок зброї Україні через НАТО, попри попередження США про можливе вторгнення Росії.

"Вони будують газопровід "Північний потік-2" і одночасно блокують наше оборонне озброєння. Це досить несправедливо", - зазначив Резніков.

Цьому передувала заява, зроблена колишнім главою МЗС ФРН Гайко Маасом у червні 2021 року. Міністр заявив, що постачання до України зброї німецького виробництва може негативно вплинути на переговори з РФ щодо необхідності проведення зустрічей у "нормандському форматі".

За даними BILD, за ініціативи Меркель Німеччина наклала вето на продаж Україні антидронових рушниць та протиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

Нинішній міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила, що Берлін шукає інші варіанти деескалації РФ: "Наш пріоритет зараз - це унеможливлення подальшого загострення. Цього можна досягнути лише за допомогою дипломатії у "нормандському форматі" і через Раду НАТО-Росія та в рамках ОБСЄ".

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